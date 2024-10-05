مباراة شهدت إصابة حجازي.. نيوم يواصل نتائجه الرائعة بالفوز على الحزم

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

حجازي - نيوم

واصل نيوم نتائجه الإيجابية بدوري الدرجة الثانية السعودي بفوزه على الحزم بهدفين دون مقابل.

أحمد حجازي

النادي : نيوم

نيوم

وأقيمت المباراة على ملعب نيوم ضمن مباريات الجولة السادسة.

سجل ثنائية نيوم في المباراة كل من مهند آل سعيد ورومارينيو.

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المباراة شهدت إصابة أحمد حجازي وخروجه مستبدلا قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وكان حجازي قد استبعد من قائمة منتخب مصر التي ستواجه موريتانيا خلال فترة التوقف الدولي، ما يعني أنه سيحصل على فرصة للحصول على راحة.

الفوز رفع رصيد نيوم للنقطة 16 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جدة صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد الحزم عند النقطة 13 في المركز الثالث.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة لدوري الدرجة الأولى، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث للسادس في ملحق يتأهل منه فريق واحد إضافي.

ولم يخسر نيوم أي مباراة حتى الأن في الدوري منذ بداية الموسم.

أحمد حجازي نيوم
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