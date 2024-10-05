اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب قطر كلاسيك.. وإلياس ينتصر على عسل

توجت نور الشربيني بلقب بطولة قطر كلاسيك لأول مرة في مسيرتها.

فيما عاد البيروفي دييجو إلياس للفوز باللقب للمرة الثانية في مسيرته.

واستضافت مدينة الدوحة منافسات بطولة قطر كلاسيك حتى اليوم 5 أكتوبر.

وانتصرت نور على نوران جوهر لاعبة بالم هيلز 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط: 12-10 و5-11 ثم قلبت تأخرها لفوز 11-6 و11-9 و11-6.

ويأتي تتويج نور باللقب بعدما خسرت نهائي نسختي 2015 و2023.

وفاز إلياس بنتيجة 3-0 على مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في النهائي بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 12-10 و12-10 و14-12.

وحقق البيروفي ثاني ألقابه بعدما فاز بلقب 2021 وخسر نهائي النسخة الماضية أمام علي فرج لاعب وادي دجلة.

وتوج علي فرج وهانيا الحمامي بلقب النسخة الأخيرة من قطر كلاسيك.

وتغلب وقتها علي فرج على البيرفي دييجو إلياس في النهائي، بينما حققت هانيا الحمامي اللقب أمام نور الشربيني.