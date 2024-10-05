مران الزمالك – ظهور ندياي وكوستا لأول مرة.. وغياب جوميز وجلسة مع فتوح

تدرب سيدي ندياي وجيفرسون كوستا ثنائي الزمالك الجديد في المران لأول مرة.

جيفرسون كوستا النادي : الزمالك الزمالك

وعاد الزمالك مرة أخرى إلى التدريبات بعد فترة راحة سلبية لمدة 6 أيام عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وغاب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عن التدريبات خاصة أن كان التركيز على الجوانب البدنية، ومن المقرر أن يعود البرتغالي لقيادة التدريبات من الغد بصورة طبيعية.

وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك جلسة مع أحمد فتوح على هامش مران الفريق لمعرفة مدى جاهزيته وطالبه بالتركيز في التدريبات تمهيدا للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة.

ولم يحضر عمر فرج مهاجم الفريق تدريبات الفريق اليوم السبت أيضا بسبب الانضمام إلى منتخب فلسطين.

وحضر حسام المندوه أمين صندوق النادي ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة التدريبات لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي.

وأدى أحمد عبد الرحيم "إيشو" تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض بطولة السوبر المحلي التي ستقام في الإمارات في الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه بيراميدز في دور نصف النهائي.