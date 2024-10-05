الكشف عن جدول معسكر منتخب مصر بفترة التوقف الدولي

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام بوتسوانا

أعلن منتخب مصر جدول معسكره خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا في مباراتين بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف المنتخب عن جدوله للمعسكر حتى يوم المباراة الثانية.

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وجاء جدول منتخب مصر كالتالي:

6 أكتوبر: بداية المعسكر.

10 أكتوبر: المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موريتانيا.

11 أكتوبر: مباراة مصر ضد موريتانيا.

13 أكتوبر: السفر إلى موريتانيا.

14 أكتوبر: المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موريتانيا.

15 أكتوبر: مباراة موريتانيا ضد مصر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

منتخب مصر
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