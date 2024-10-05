مران الأهلي - محاضرة مطولة من كولر مع اللاعبين بعد نهاية فترة الراحة

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته بعد نهاية فترة الراحة تحضيرا للسوبر المصري.

وعاد الفريق اليوم السبت لملعب التتش في الجزيرة بعد نهاية فترة الراحة التي حددها مارسيل كولر.

وعقد كولر، المدير الفني محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

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وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم وملعب التتش، قبل أن ينخرط اللاعبون في أداء التدريبات الفنية تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا بدنيا وفنيا متنوعا شارك فيه الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم مارسيل كولر، فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وبعض التدريبات الخططية.

ويخوض الأهلي تدريباته خلال الفترة المقبلة استعدادا لبطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات الشقيقة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحال فوزه سيخوض النهائي وفي حال الخسارة سيخوض مباراة المركز الثالث يوم 24 من نفس الشهر.

كما حرص لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي على لاعبي فريق كرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببرونزية كأس العالم لكرة اليد.

وجاء ذلك في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وخالد العوضي مدير إدارة النشاط الرياضي.

واحتفى لاعبو فريق الكرة وأعضاء الجهاز الفني بلاعبي فريق كرة اليد بعد هذا الإنجاز الكبير، وطوقوا أعناقهم بباقات الورود، التقاط الصور التذكارية وسط حضور كبير من براعم وقطاعات الناشئين.

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