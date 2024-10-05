خبر في الجول – حرس الحدود يضم عمرو جمال في صفقة انتقال حر

أتم حرس الحدود اتفاقه مع عمرو جمال لاعب فاركو السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد اتفق مع حرس الحدود على الانضمام للنادي بعقد لمدة موسم.

وانتهى تعاقد عمرو جمال مع فاركو بنهاية الموسم السابق.

وانضم صاحب الـ 33 عاما لفاركو في 2021 قادما من الأهلي.

ولعب عمرو جمال بقميص فاركو 70 مباراة ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصناعة هدف.

وخلال الموسم الماضي سجل جمال ثلاثة أهداف في 33 مباراة مع فاركو.

وسبق لعمرو جمال لعب 18 مباراة بقميص منتخب مصر الأول وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين أخرين.

وسيلعب حرس الحدود بالدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد صعوده من دوري المحترفين.

وأبرم حرس الحدود عدد من الصفقات جاء أبرزها:

أيمن رجب - حارس سبورتنج

إسلام ابو سليمة - مدافع الاتحاد السكندري

أحمد عماد - مدافع المصري

إيزي إيمكا - لاعب المصري

محمد أشرف روقا - لاعب الزمالك.

فوزي الحناوي - الاتحاد السكندري.

محمد سيحا - المقاولون