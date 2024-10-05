انتهت الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(2) الهلال.. فوز الزعيم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد الهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ويلتقي الفريقان على ملعب المدينة الرياضية الملك عبد الله في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: محرز كاد أن يسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم.

هدددددف!⚽ بعد الإعادة 🥅 ميتروفيتش يسجل ويعلن تقدم الهلال في الكلاسيكو ⚽️🔵 الأهلي 1 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي ⁧#الأهلي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/MGzry2O4Dr — SSC (@ssc_sports) October 5, 2024

ق 78: جووووول ميتروفيتش يسجل في نفس الزاوية من جديد

ق 77: تقنية الفيديو تطالب بإعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس أثناء التنفيذ.

ق 76: ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء والحارس يتصدى

ق 72: ركلة جزاااء للهلال بعد خطأ صالح مالكوم بعد تدخل قوي من ريان حامد

ق 71: الحارس يتألق ويتصدى لكرة مالكوم

ق 55: جوووول التعااااادل ميتروفيتش يسجل برأسية رائعة على يمين الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 42: جوووول التعاااادل ميتروفيتش برأسية يسجل التعادل.

ق 40: أوووووه القائم الأيسر يمنع فرصة سالم الدوسري.

ق 21: مريح ديميرال يتألق ويمنع الكرة من سكون مرمى الأهلي من على خط المرمى.

ق 15: جووووول أوووووول جابري فيجا ينفرد ويسدد في شباك ياسين بونو متقدما للأهلي.

بداية اللقاء