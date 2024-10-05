5 من 5.. بيولي يواصل صحوته مع النصر ويفوز على العروبة

واصل النصر صحوته بالفوز على العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف النصر ساديو ماني (2) وكريستيانو رونالدو.

ويواصل ستيفانو بيولي المدير الفني الإيطالي الفوز مع النصر منذ توليه المسؤولية.

وانتصر مدرب ميلان السابق في المباراة الخامسة على التوالي إذ لم يتعادل أو يخسر مطلقا.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، ليصل لهدفه الـ905 خلال مسيرته الكروية.

وتعرض سلطان الغنام لإصابة أدت إلى خروجه ودخول سالم النجدي في الدقيقة 20.

وضاعف ماني النتيجة في الدقيقة 29 من صناعة كريستيانو رونالدو.

وعاد ماني لتسجيل الهدف الثالث من صناعة نواف بوشل في الدقيقة 71، لكن عاد الحكم إلى تقنية الفيديو والتي أقرت بصحته.

وارتفع رصيد النصر للنقطة 14 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد العروبة عند النقطة السابعة في المركز الـ11.

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