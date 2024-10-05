تشكيل ريال مدريد - تشواميني قلب دفاع.. وعودة مبابي لمواجهة فياريال
السبت، 05 أكتوبر 2024 - 20:28
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فياريال.
ويلتقي أرسنال مع فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
ويشهد التشكيل تواجد أوريلين تشواميني كقلب دفاع لريال مدريد، بينما عاد كيليان مبابي لقيادة الهجوم بعد تعافيه من الإصابة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أندري لونين.
الدفاع: داني كارباخال – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.
الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – جوج بيلينجهام.
الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 17 نقطة.
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