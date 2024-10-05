طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للتدريبات الجماعية

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 20:25

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - البنك الأهلي - هدف الونش

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

ويتواجد الثنائي في ألمانيا خلال الفترة الحالية لخضوع لفحوصات طبية أخيرة بعدما خضع سابقا لجراحة الرباط الصليبي.

وقال طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "الطبيب الألماني أبدى إعجابه بالنتائج التي حققها اللاعب بعد مطالعة القياسات الطبية والبدنية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة السابقة".

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وأضاف "وضعنا خطة لمشاركة الونش تدريجيا في التدريبات الجماعية ستبدأ عقب عودته للقاهرة لمدة تتراوح 4-6 أسابيع، وبعدها سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل".

وأتم "سنعود إلى القاهرة غدا الأحد".

وتعرض الونش مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير الماضي خلال التدريبات.

تسلسل إصابات الونش

في نوفمبر 2020، عانى الونش من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي للركبة.

ثم في شهر نوفمبر لعام 2022، تعرض الونش لإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وفي مايو لعام 2023 خلال مباراة الإسماعيلي، تعرض الونش لقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وبعد مشاركته في عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف لأمم إفريقيا، يعود الونش مجددا ويتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريب قبل أيام.

صاحب الـ28 عاما يغيب عن المباريات الرسمية منذ 13 مايو 2023 بسبب الإصابات.

محمود حمدي الونش الزمالك
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