تشكيل كلاسيكو السعودية - ثنائي في هجوم أهلي جدة.. وكانسيلو جناح مع الهلال لأول مرة

يبدأ فراس البريكان وإيفان توني في هجوم أهلي جدة، بينما يتواجد جواو كانسيلو كجناح في تشكيل الهلال في قمة الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ويلتقي الفريقان على ملعب المدينة الرياضية الملك عبد الله في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانيز – مريح ديميرال – سعيد بالعبيد

الوسط: رياض محرز - فرانك كيسي – علي الأسمري – جابري فيجا

الهجوم: فراس البريكان – إيفان توني

وجاء تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري

الهجوم: جواو كانسيلو – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 15 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وانتصر الهلال في الموسم الماضي ذهابا وإيابا بنتيجتي 3-1 و2-1، كما تفوق بداية الموسم في نصف نهائي السوبر السعودي بركلات الترجيح.