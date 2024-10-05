الدوري الإنجليزي – برينتفورد يفوز على ولفرهامبتون في مباراة مثيرة.. وانتصار ليستر ووست هام

فاز برينتفورد على منافسه ولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف برينتفورد كل من نيثان كولينز وبراين مبويمو وكريستيان نورجارد وإيثان بينوك وفابيو كارفاليو.

وعلى الجناب الآخر أحرز أهداف ولفرهامبتون كل من ماتيوس كونيا ويورجن ستراند لارسن وريان أيت نوري.

وحقق برينتفورد الفوز في الدوري بعد ثلاث مباريات لم ينتصر فيهم، إذ خسر من توتنام ومانشستر سيتي وتعادل مع وست هام.

بينما خسر ولفرهامبتون للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، إذ انهزم من نيوكاسل وأستون فيلا وليفربول وولفرهامبتون.

وبالإضافة إلى ذلك خسر في كأس إنجلترا من برايتون.

ولم يحقق ولفرهامبتون الفوز مطلقا الموسم الحالي في الدوري، خسر 6 مباريات وتعادل في لقاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برينتفورد للنقطة العاشرة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة فقط متذيلا جدول الترتيب.

ليستر سيتي × بورنموث

تمكن ليستر سيتي من الفوز على خصمه بورنموث بهدف دون رد في نفس الجولة من الدوري.

وأحرز فاكوندو بونانوتي هدف ليستر في الدقيقة 16 من صناعة جيمس جاستن.

وللمرة الأولى خلال الموسم الجاري في الدوري يحقق ليستر الفوز.

بينما يتذبذب بورنموث في النتائج إذ في آخر 5 مباريات فاز مباراة ثم خسر مرتين وحقق الانتصار والآن انهزم.

بهذا الفوز وصل ليستر للنقطة السادسة في المركز الـ15.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الثامنة في المركز الـ13.

وست هام × إبسويتش تاون

اكتسح وست هام منافسه إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك الدولي المصري سام مرسي مع إبسويتش في المباراة بشكل كامل.

وأحرز مايكل أنطونيو ومحمد قدوس وجارود بوين ولوكاس باكيتا أهداف وست هام.

بينما سجل ليام ديلاب هدف إبسويتش الوحيد.

وخسر إبسويتش بعد التعادل في 4 مباريات متتالية.

ولم يفز إبسويتش مطلقا في الدوري حتى الآن.

ويعتبر هذا الفوز هو الثاني لوست هام في بطولة الدوري.

ووصل وست هام للنقطة الثامنة في المركز الـ12، بينما توقف رصيد إبسويتش عند النقطة السابعة في المركز الـ17.