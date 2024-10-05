كوفاسيتش: سجلت هدفي الثاني بسبب جوارديولا.. ونفتقد رودري

شدد ماتيو كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي أنه سجل هدفه الثاني في فولام بسبب مدربه بيب جوارديولا.

واستعاد مانشستر سيتي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز 3-2 على فولام في الجولة 7.

وسجل ماتيو كوفاشيتش ثنائية سيتي وأضاف جيريمي دوكو الهدف الثالث، فيما سجل أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز ثنائية فولام.

وقال اللاعب الكرواتي لـ بي بي سي: "ألعب بدلا من رودري، وبالطبع نحن بحاجة إلى تعويض غيابه، نحن نفتقده كثيرا وأعتقد أن أي فريق سيفتقد لاعب مثله، نأمل أن يعود بأفضل حال ممكن".

وأضاف "في الوقت الحالي علينا أن نتأقلم وبالتأكيد لدى المدرب الكثير من الخيارات حتى نتمكن من التناوب".

وشدد "هدفي الثاني؟ أخبرنا المدرب أننا يجب أن نكون داخل منطقة الجزاء وحولها لأن الكرة تصل دائما هناك".

وواصل "كنت محظوظا ومرر برناردو سيلفا لي الكرة وسيطرت عليها وسددتها بطريقة جيدة".

وأنهى حديثه قائلا: "من المهم دائمًا تحقيق الفوز، لا يهم من يسجل، الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على النقاط الثلاث. والآن نأمل أن نستمر على هذا المنوال".

ووصل رصيد سيتي لـ 17 نقطة في المركز الثاني متفوقا على أرسنال بفارق الأهداف وخلف ليفربول المتصدر برصيد 18 نقطة.

فيما تعرض فولام لخسارته الثانية هذا الموسم وظل سادسا برصيد 11 نقطة.