دورتموند يخسر من يونيون برلين.. وتعادل مفاجئ لـ ليفركوزن

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

يونيون برلين ضد بروسيا دورتموند

فاز يونيون برلين على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السادسة من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد يونيون برلين للنقطة 11 في المركز السادس وبفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز السابع والذي توقف رصيده عند النقطة العاشرة.

تقدم يونيون برلين بالهدف الأول عن كريق كيفين فوجت من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

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وفي الدقيقة 45 أضاف يوربي فيرتيسين الهدف الثاني ليونيون بريلين.

وقلص جوليان رييرسون الفارق لدورتموند في الدقيق 62 ولكن الهدف لم يكن كافيا لعودة فريقه بالنتيجة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل باير ليفركوزن مع هوستيل كيل بهدفين لكل فريق.

تقدم فيكتور بونيفاس بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة يسارية مستغلا تمريرة من إيزيكيل بالاسيوس.

وبعد أربع دقائق سجل جوناس هوفمان الهدف الثاني لليفركوزن بعد صناعة أخرى من بالاسيوس.

وقلص كيل الفارق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق لويس هولتبي.

وأضاف جان فييت أرب الهدف الثاني لكيل في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد ليفركوزن للنقطة 11 في المركز الخامس، بينما حصل كيل على نقطته الثانية ليحتل المركز 17 وقبل الأخير.

بايرليفركوزن بروسيا دورتموند الدوري الألماني
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