للمرة الأولى.. النني يسجل في فوز الجزيرة على دبا الحصن

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة

فاز الجزيرة على منافسه دبا الحصن بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإماراتي.

وسجل محمد النني مع الجزيرة وشارك في المباراة بشكل كامل.

وأحرز أهداف الجزيرة كل من رامون ميريز (2) وبرونو دي أوليفيرا (2) ومحمد النني وفينيسيوس ميلو.

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وتمكن ميدانا كاساما من تسجيل هدف دبا الحصن الوحيد.

وشارك النني بشكل كامل في جميع المباريات التي لعبها مع الجزيرة حتى الآن.

وغاب النني مرة واحدة عن الجزيرة، وكان ذلك في مباراة البطائح في كأس الرابطة الإماراتي.

وإجمالا سجل النني هدفا وصنع آخر في 6 مباريات لعبها مع الجزيرة.

وافتتح ميلو التهديف للجزيرة مبكرا في الدقيقة الخامسة.

وضاعف أوليفيرا النتيجة في الدقيقة 12.

وبعد 3 دقائق فقط سجل ميريز الهدف الثالث من صناعة أوليفيرا.

وعاد وسجل ميريز الهدف الرابع في الدقيقة 23.

وأبى أن يخرج أوليفيرا دون التسجيل مرة أخرى، إذ أحرز الهدف الخامس في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 61 جاء دور النني وأحرز من ضربة جزاء.

واستطاع ميدانا كاسامي من تسجيل هدف دبا الحصن في الدقيقة 67.

وبذلك ارتفع رصيد الجزيرة للنقطة التاسعة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي.

وعلى الجانب الآخر، يتذيل دبا الحصن جدول الترتيب دون رصيد.

محمد النني الجزيرة دبا الحصن الدوري الإماراتي
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