سلوت: أليسون سيغيب عن الفريق بعد التوقف الدولي.. وبالاس ليس لديه ركلة جزاء

شدد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن أليسون بيكر حارس مرمى الفريق سيغيب عن المباريات عقب التوقف الدولي.

وانتصر ليفربول على مضيفه بالاس بهدف دون رد في سابع جولات الدوري الإنجليزي في ملعب سيلهرست بارك.

وقال المدرب الهولندي لشبكة TNT: "تصدر جدول ترتيب الدوري الآن أمر خاص بالنسبة لي".

وأضاف "يذهب اللاعبون إلى منتخبهم، ولكن بالنسبة لي إذا خسرت، فإن ذلك يعني عدم السعادة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام".

وأكمل "بالتالي أعتقد أن زوجتي ستكون سعيدة لأنه سيكون لديها شخص سعيد في المنزل".

وواصل "أنا راض حقا عن الطريقة التي بدأنا بها الموسم، إنها بداية جيدة ليس فقط على مستوى النتائج، ولكن أعجبني أدائنا".

وتابع "ضربة جزاء محتملة لكريستال بالاس؟ الكرة ذهبت إلى الحارس، إذا كان الحكم احتسب هذه الضربة فحكم الفيديو كان سيلغيها، لأن مارك جويهي لم يحصل على الكرة أبدا".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن أليسون لن يكون معنا في بعض المباريات بعد التوقف الدولي بسبب الإصابة".

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها منذ البداية حتى تم استبداله بلويس دياز في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 18 نقطة ليواصل تصدره لجدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال وللأخيرين لقاء أقل.

أما بالاس فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ18 وهو واحد من بين خمسة فرق لم يحققوا الفوز حتى الآن في الدوري مع ولفرهامبتون وساوثامبتون وليستر سيتي وإبسويتش تاون.