سلوت: أليسون سيغيب عن الفريق بعد التوقف الدولي.. وبالاس ليس لديه ركلة جزاء

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

شدد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن أليسون بيكر حارس مرمى الفريق سيغيب عن المباريات عقب التوقف الدولي.

وانتصر ليفربول على مضيفه بالاس بهدف دون رد في سابع جولات الدوري الإنجليزي في ملعب سيلهرست بارك.

وقال المدرب الهولندي لشبكة TNT: "تصدر جدول ترتيب الدوري الآن أمر خاص بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
الصدارة في أمان.. ليفربول ينجو من مفاجآت بالاس ويخطف انتصارا صعبا رقم قياسي جديد لـ صلاح.. ليفربول يواصل انتصاراته الأوروبية بثنائية في بولونيا الصدارة حمراء.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون رقم قياسي جديد.. صلاح ثالث أكثر بديل تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول

وأضاف "يذهب اللاعبون إلى منتخبهم، ولكن بالنسبة لي إذا خسرت، فإن ذلك يعني عدم السعادة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام".

وأكمل "بالتالي أعتقد أن زوجتي ستكون سعيدة لأنه سيكون لديها شخص سعيد في المنزل".

وواصل "أنا راض حقا عن الطريقة التي بدأنا بها الموسم، إنها بداية جيدة ليس فقط على مستوى النتائج، ولكن أعجبني أدائنا".

وتابع "ضربة جزاء محتملة لكريستال بالاس؟ الكرة ذهبت إلى الحارس، إذا كان الحكم احتسب هذه الضربة فحكم الفيديو كان سيلغيها، لأن مارك جويهي لم يحصل على الكرة أبدا".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن أليسون لن يكون معنا في بعض المباريات بعد التوقف الدولي بسبب الإصابة".

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها منذ البداية حتى تم استبداله بلويس دياز في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 18 نقطة ليواصل تصدره لجدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال وللأخيرين لقاء أقل.

أما بالاس فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ18 وهو واحد من بين خمسة فرق لم يحققوا الفوز حتى الآن في الدوري مع ولفرهامبتون وساوثامبتون وليستر سيتي وإبسويتش تاون.

كريستال بالاس ليفربول الدوري الإنجليزي أليسون أرني سلوت
نرشح لكم
كوفاسيتش: سجلت هدفي الثاني بسبب جوارديولا.. ونفتقد رودري جوارديولا يعادل سلسلته الأفضل.. مانشستر سيتي يتفوق على فولام في لقاء الـ 5 أهداف دورتموند يخسر من يونيون برلين.. وتعادل مفاجئ لـ ليفركوزن انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (3)-(1) ساوثامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3)-(2) فولام.. فوز مثير الصدارة في أمان.. ليفربول ينجو من مفاجآت بالاس ويخطف انتصارا صعبا تشكيل أرسنال - سترلينج أساسي لأول مرة في الدوري.. وجيسوس يقود الهجوم أمام ساوثامبتون تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بالقوة الضاربة ضد فولام
أخر الأخبار
كوفاسيتش: سجلت هدفي الثاني بسبب جوارديولا.. ونفتقد رودري 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ 400 في الإمارات.. أرسنال يقلب تأخره لفوز على ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم كمدير فني للفريق ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يعادل سلسلته الأفضل.. مانشستر سيتي يتفوق على فولام في لقاء الـ 5 أهداف ساعة | الدوري الإنجليزي
دورتموند يخسر من يونيون برلين.. وتعادل مفاجئ لـ ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن رحيل شوقي غريب لعدم التوصل لاتفاق بشأن عقده ساعة | الدوري المصري
ثاني التعاقدات من الزمالك.. زد يضم حمدي علاء ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. النني يسجل في فوز الجزيرة على دبا الحصن ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره