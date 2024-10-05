خبر في الجول - حرس الحدود يستعير محمد سيحا من المقاولون

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 17:43

كتب : عمرو نبيل

محمد سيحا

أتم حرس الحدود اتفاقه مع المقاولون العرب لاستعارة حارس مرماه محمد أحمد "سيحا".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سينتقل إلى حرس الحدود لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وصعد حرس الحدود حديثا للدوري المصري الممتاز بعد أن تصدر دوري الترقي.

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بينما سيلعب المقاولون العرب في دوري المحترفين بالموسم المقبل بعد هبوط الفريق من الدوري المصري الممتاز.

سيحا من مواليد عام 2001 ويلعب مع المقاولون العرب منذ تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك صاحب الـ 23 عاما مع المقاولون العرب في مباراة واحدة بالموسم الماضي كانت ضد الإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان سيحا أحد العناصر المتواجدة باستمرار مع روجيرو ميكالي بالمنتخب الأولمبي.

وانضم سيحا لقائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

وأبرم حرس الحدود عدد من الصفقات جاء أبرزها:

أيمن رجب - حارس سبورتنج

إسلام ابو سليمة - مدافع الاتحاد السكندري

أحمد عماد - مدافع المصري

إيزي إيمكا - لاعب المصري

محمد أشرف روقا - لاعب الزمالك.

فوزي الحناوي - الاتحاد السكندري.

محمد سيحا حرس الحدود المقاولون العرب
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