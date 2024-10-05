تشكيل أرسنال - سترلينج أساسي لأول مرة في الدوري.. وجيسوس يقود الهجوم أمام ساوثامبتون
السبت، 05 أكتوبر 2024 - 16:13
كتب : FilGoal
يظهر رحيم سترلينج للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لنادي أرسنال بمسابقة الدوري الإنجليزي.
ويلعب أرسنال أمام ساوثامبتون بعد قليل على ملعب الإمارات ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
فيما يتواجد توماس بارتي في التشكيل الأساسي للمدفعجية على حساب جوريان تيمبر.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: توماس بارتي – جابرييل ميجاليس – ويليام ساليبا – ريكاردو كالافيوري
الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو
أمامهما: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – رحيم سترلينج
الهجوم: جابرييل جيسوس.
ويدخل أرسنال المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد14 نقطة.
فيما يتواجد ساوثامبتون في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.
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