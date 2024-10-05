تشكيل أرسنال - سترلينج أساسي لأول مرة في الدوري.. وجيسوس يقود الهجوم أمام ساوثامبتون

كوفاسيتش: سجلت هدفي الثاني بسبب جوارديولا.. ونفتقد رودري

جوارديولا يعادل سلسلته الأفضل.. مانشستر سيتي يتفوق على فولام في لقاء الـ 5 أهداف

دورتموند يخسر من يونيون برلين.. وتعادل مفاجئ لـ ليفركوزن

سلوت: أليسون سيغيب عن الفريق بعد التوقف الدولي.. وبالاس ليس لديه ركلة جزاء

انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (3)-(1) ساوثامبتون

انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3)-(2) فولام.. فوز مثير

الصدارة في أمان.. ليفربول ينجو من مفاجآت بالاس ويخطف انتصارا صعبا

تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بالقوة الضاربة ضد فولام