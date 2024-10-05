تشكيل الجزيرة - النني أساسي أمام دبا الحصن..وغياب نبيل فقير
السبت، 05 أكتوبر 2024 - 15:46
كتب : FilGoal
يقود لاعب الوسط المصري محمد النني تشكيل الجزيرة في مواجهة دبا الحصن.
ويلعب الجزيرة ضد دبا الحصن بعد قليل ضمن منافسات الدوري الإماراتي.
فيما خرج الفرنسي نبيل فقير من قائمة الجزيرة التي ستخوض المباراة.
ويتولى المغربي الحسين عموتة تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.
وسيلعب النني مباراته السادسة مع الجزيرة منذ الانضمام للفريق.
وانضم النني لصفوف الجزيرة خلال هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.
ويحتل نادي الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط.
في المقابل يتواجد نادي دبا الحصن في المركز 13 في جدول الترتيب بدون نقاط.
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