ميرور: رونالدو يحاول إقناع النصر بدفع مليون جنيه إسترليني أسبوعيا من أجل دي بروين

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

يحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إقناع إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين.

ويمتد تعاقد دي بروين مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن رونالدو يحاول إقناع مسؤولي النصر السعودي بالتعاقد مع دي بروين وتقديم عرض بقيمة مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن رونالدو مقتنع بأن قدوم دي بروين سيجعل النصر أفضل فريق في الدوري السعودي.

وارتبط دي بروين بالانتقال لصفوف اتحاد جدة خلال هذا الصيف ولكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

كيفن دي بروين ألمح في وقت سابق إلى إمكانية انتقاله للدوري السعودي وأن هذا الخيار ليس مستبعدا خلال الفترة الحالية من مسيرته.

وقال دي بروين في تصريحات سابقة لموقع HLN البلجيكي: "لا يزال لدي موسم في تعاقدي مع مانشستر سيتي لذلك علي أن أفكر فيما قد يحدث في المستقبل، إبني الأكبر وصل لسن الثامنة ولا يعرف أي مكان آخر سوى إنجلترا ويعرف أنني سألعب لمانشستر سيتي لفترة طويلة، لذلك حينما يأتي وقت الرحيل سنتعامل مع الأمر بطريقة خاصة".

وعن احتمالية انتقال للدوري السعودي قال النجم البلجيكي: "في عمري يجب أن أكون منفتحا على أي شيء، أن تتحدث عن قدر كبير جدا من الأموال في فترة قد تكون هي خاتمة مسيرتي لذلك يجب أن تفكر في أي شيء".

وأضاف "إذا لعبت في السعودية لمدة موسمين سأكون قادرا على الحصول على قدر رهيب من الأموال، وقبل ذلك كان من الممكن أن ألعب لمدة 15 عاما ولا أحصل على نفس القدر، ولكن حاليا أنا لم أفكر في الأمر حتى الآن".

دي بروين خاض 318 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 103 هدف وصنع 171 بجميع المسابقات.

النجم البلجيكي حصد 8 ألقاب مع مانشستر سيتي أبرزهم الثلاثية التاريخية في الموسم قبل الماضي.

رونالدو دي بروين النصر السعودي
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