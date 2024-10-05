مؤتمر كومباني: من المؤسف غياب موسيالا.. وهذه نقطة قوة فرانكفورت

شدد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على صعوبة مواجهة فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت.

ويحل بايرن غدا الأحد ضيفا على آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي قبل مباراة فرانكفورت: "فرانكفورت قوي للغاية في الهجمات المرتدة، ولديه العديد من اللاعبين الشباب، لكن بالنسبة لنا نريد الحصول على نقاط المباراة والمضي قدما".

ويضم فرانكفورت بين صفوفه النجم الدولي المصري عمر مرموش الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 6 أهداف.

وأضاف "من المؤسف جدا غياب جمال موسيالا عن المباراة، لكن لدينا ثقة بنسبة 100٪ في فريقنا".

وتابع "يمكننا تعلم الكثير من الخسارة أمام أستون فيلا والاستفادة منه في مواجهة فرانكفورت. يجب أن يكون هذا هو الأساس لتحقيق النجاح".

وواصل "توماس مولر مهم جدا للفريق ولكن عندما لا يلعب شخص ما، فهذا ليس قرارا ضد اللاعب، بل هو قرار لصالح لاعب آخر".

وأتم "أكن الكثير من الاحترام لجوارديولا، لأنه أعطاني الكثير، لكن من جهة أخرى، أريد الآن أن أسلك طريقي الخاص".

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة جمعهم خلال 5 جولات.

فيما يتواجد فرانكفورت في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

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