بنزيمة يستعين بمدرب ريال مدريد

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - جاياردو

استعان النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي بمدرب خاص لتجهيزه بدنيا.

ويلعب بنزيمة في اتحادجدة منذ الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن بنزيمة أحضر الإسباني خوان مورو زاباليتا معدا بدنيا خاصا به.

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وأوضحت التقارير بنزيمة استعان بزاباليتا الذي سبق له العمل مع ريال مدريد والاتحادين الكرواتي والإسباني.

ويمتد تعاقد بنزيمة مع نادي اتحاد جدة حتى صيف 2026.

وبدأ بنزيمة الموسم الجاري مع اتحاد جدة بشكل جيد بعدما سجل 7 أهداف في 6 جولات من الدوري السعودي.

ويتساوي بنزيمة مع ميتروفيتش في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ويليهما حسام عوار بواقع 5 أهداف وكريستيانو رونالدو 4 أهداف.

بنزيمة الدوري السعودي ريال مدريد
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