شاهندة المغربي: أتمنى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في دوري الرجال

تحلم الحكمة شاهندة المغربي بإدارة مباراة الأهلي والزمالك تحكيميا في دوري الرجال.

وأدارت المغربي مباراة أول قمة بين الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة النسائية.

وقالت شاهندة المغربي عبر أون تايم سبورتس:"دوري السيدات يضم فرق كبرى على غرار وادي دجلة والطيران وتوت عنخ أمون ولكن وجود الأهلي والزمالك أضاف شيئا مميزا".

وأضافت "فخورة بإدارة أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية والأجواء كانت حماسية للغاية".

وأتمت "لجنة الحكام تدعمني بشكل مستمر، وأتمنى إدارة مباراة للأهلي والزمالك بالدوري الممتاز للرجال".

وحققت سيدات الأهلي فوزًا ثمينا على حساب الزمالك، في إطار الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري للسيدات، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة "حلمي زامورا سابقا".

ظهور سيدات الأهلي والزمالك يعد القمة الأولى تاريخيا في دوري السيدات.

أحرز هدفي فريق الأهلي النيجيرية تشاريتي روبن في الدقيقتين 43، و72، فيما سجلت هدف الزمالك سبيستيا أكوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتلقت اللاعبة نورا خالد بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بعد عرقلتها للاعبة الزمالك لتتلقى البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة تجمع سيدات الأهلي أول 3 نقاط.