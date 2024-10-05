ينافس الزمالك؟ تقرير: يوفنتوس يرغب في ضم راموس

يرغب يوفنتوس في ضم سيرجيو راموس المدافع الإسباني في صفقة انتقال حر خلال الفترة الحالية.

سيرخيو راموس النادي : لاعب حر يوفنتوس

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن إصابة بريمير مدافع يوفنتوس بقطع في الرباط الصليبي جعلت النادي يفكر في إمكانية ضم بديل.

وأوضح التقرير أنه لا يوجد أفضل من راموس الذي يتصدر قائمة الترشيحات في النادي الإيطالي.

وكان الزمالك أعلن بشكل رسمي تواصله مع سيرجيو راموس لبحث إمكانية ضمه لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن راموس: ""نجلي علي تواصل بالفعل مع وكيل سرجيو راموس من أجل الانضمام إلى الزمالك".

وكشف "العائق الوحيد لم يكن الراتب المطلوب ولكن السيولة المالية".

وأوضح "لا يزال الحوار مفتوحا بشأن محاولة ضم راموس إلى الزمالك وكيفية تمويل الصفقة، ولم يتم حسم الأمر".

وشدد "قصة راموس تشبه انضمام كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، البعض يتحدث عن راتبه الكبير ولكن العائد أكبر بكثير".