السد يعلن تفاصيل إصابة يوسف عطال.. ومدة غيابه

تعرض نادي السد القطري لضربة موجعة بعد إصابة لاعبه الجزائري يوسف عطال.

يوسف عطال النادي : السد السد

وتعرض يوسف عطال للإصابة خلال مواجهة السد أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلن السد إصابة يوسف عطال في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاستقلال.

وأوضح النادي القطري عبر موقعه الرسمي أن لاعبه الجزائري سيغيب لفترة من 6 إلى 8 أسابيع.

السد فاز على الاستقلال بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانضم يوسف عطال إلى نادي السد خلال هذا الصيف قادما من أضنة سبور التركي.

وشارك اللاعب المتوج بكأس إفريقيا 2019 مع الجزائر، خلال مباراتين فقط هذا الموسم.