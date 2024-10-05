بروزوفيتش ينتظر الظهور الأول مع بيولي في النصر

ينتظر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي الظهور الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ويستعد النصر لمواجهة العروبة مساء السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى بروزوفيتش من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مواجهة الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا.

وغاب لاعب الوسط الكرواتي عن مباريات النصر الأربعة الأخيرة، وهى المباريات التي خاضها بيولي مع الفريق بعدتوليه المهمة خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

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ونجح بيولي في الفوز بالمباريات الأربعة مع النصر بواقع (مباراتين في الدوري + مباراة في الكأس + مباراة في دوري ابطال آسيا).

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

بينما يتواجد العروبة في المركز 11 بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.