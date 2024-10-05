غياب رودري وناتشو.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي الدنمارك

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

أعلن لويس دي لا فونيتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتي الدنمارك.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد الدنمارك يومي 12و15 أكتوبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024.

ويغيب رودري نجم مانشستر سيتي عن قائمة إسبانيا بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة.

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كما يغيب ناتشو هيرنانديز المنتقل حديثا إلى صفوف القادسية السعودي.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا- أليكس ريميرو- روبرت سانشيز.

الدفاع: مارك كوكوريلا- أليكس جريمالدو- إيمريك لابورت- باو توريس- باو كوبارسي- داني فيفيان- أوسكار مينجويزا- بيدرو بورو- داني كارفخال.

الوسط: مارتن زوبيميندي- أليكس جارسيا- فابيان رويز- ميكيل ميرينو- بيدري- أليكس باينا.

الهجوم: يريمي بينو- لامين يامال- نيكو ويليامز- فيران توريس- ألفارو موراتا- خوسيلو- أويرازابال.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف منتخب الدنمارك المتصدر بـ 6 نقاط بعد مرور جولتين.

منتخب إسبانيا منتخب الدنمارك دوري الأمم الأوروبية
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