قبل مواجهة عبد المنعم.. باريس سان جيرمان يستعيد ديمبيلي

عاد عثمان ديمبيلي إلى تدريبات باريس سان جيرمان الذي يستعد لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي.

وكان ديمبيلي قد غاب عن مباراة سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا التي حسمها المدفعجية بهدفين دون رد.

كما غاب الجناح الدولي الفرنسي عن التمارين التي تلت المباراة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وعاد ديميبلي للمشاركة في تدريبات باريس سان جيرمان وطوي صفحة الخلاف مع المدرب لويس إنريكي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم غدا الأحد.

ديمبيلي شارك خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان خلال 7 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.

فيما يتواجد نيس في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.