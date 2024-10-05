قبل مواجهة عبد المنعم.. باريس سان جيرمان يستعيد ديمبيلي

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

عاد عثمان ديمبيلي إلى تدريبات باريس سان جيرمان الذي يستعد لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي.

وكان ديمبيلي قد غاب عن مباراة سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا التي حسمها المدفعجية بهدفين دون رد.

كما غاب الجناح الدولي الفرنسي عن التمارين التي تلت المباراة بعد تعرضه لوعكة صحية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية لبرنامجه التأهيلي في الإمارات مدير سيراميكا عن – مفاوضات الزمالك مع أحمد رمضان.. وتفضيل عرض بيراميدز على الأبيض لـ أوجولا الدوري البرتغالي - كوكا يعود للتسجيل ويخطف نقطة لـ ريو أفي أمام فاماليساو في الجول يكشف حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج

وعاد ديميبلي للمشاركة في تدريبات باريس سان جيرمان وطوي صفحة الخلاف مع المدرب لويس إنريكي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم غدا الأحد.

ديمبيلي شارك خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان خلال 7 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.

فيما يتواجد نيس في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.

نيس باريس سان جيرمان محمد عبدالمنعم
نرشح لكم
ميرور: رونالدو يحاول إقناع النصر بدفع مليون جنيه إسترليني أسبوعيا من أجل دي بروين مؤتمر كومباني: من المؤسف غياب موسيالا.. وهذه نقطة قوة فرانكفورت استراحة الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (0) - (1) ليفربول.. جوتا جوووول كالتشيو ميركاتو: بوجبا يفاضل بين الدوري السعودي والقطري تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح يقودون الهجوم ضد كريستال بالاس ينافس الزمالك؟ تقرير: يوفنتوس يرغب في ضم راموس جوارديولا: بريميرليج رفض طلب مانشستر سيتي بتأجيل الدوري بسبب كأس العالم للأندية غياب رودري وناتشو.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي الدنمارك
أخر الأخبار
ميرور: رونالدو يحاول إقناع النصر بدفع مليون جنيه إسترليني أسبوعيا من أجل دي بروين 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف – أسماء حكام السوبر المصري 33 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كومباني: من المؤسف غياب موسيالا.. وهذه نقطة قوة فرانكفورت 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (0) - (1) ليفربول.. جوتا جوووول ساعة | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: بوجبا يفاضل بين الدوري السعودي والقطري ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح يقودون الهجوم ضد كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بنزيمة يستعين بمدرب ريال مدريد 2 ساعة | سعودي في الجول
شاهندة المغربي: أتمنى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في دوري الرجال 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 4 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي