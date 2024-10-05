مواعيد مباريات السبت 5 أكتوبر.. ليفربول وسيتي وأرسنال وريال مدريد.. وكلاسيكو السعودية

يشهد اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد كريستال بلاس على ملعب سيلهرست بارك.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فولام على ملعب الاتحاد، فيما يلعب أرسنال ضد ساوثامبتون على ملعب الإمارات.

وفي الدوري الإسباني يحل فياريال ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وفي الدوري السعودي يلعب الهلال ضد أهلي جدة في كلاسيكو مرتقب، بينما يستضيف النصر بقيادة كريستيانورونالدو نظيره العروبة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × فولام.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2 extra.

أرسنال × ساوثامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد× فياريال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الهلال × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.

النصر × العروبة.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 1.