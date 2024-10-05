مواعيد مباريات السبت 5 أكتوبر.. ليفربول وسيتي وأرسنال وريال مدريد.. وكلاسيكو السعودية

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 10:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يشهد اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
روديجر: صلاح صدم العالم.. ولاعب مثل الحائط لا أصدق قوته سلوت: اسألوني عن عقد صلاح بعد التوقف الدولي قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال لـ الزمالك.. وأرفض مقارنة محرز بـ صلاح غياب هالاند وصلاح.. دياز وبالمر ضمن 8 مرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر

ويلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد كريستال بلاس على ملعب سيلهرست بارك.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فولام على ملعب الاتحاد، فيما يلعب أرسنال ضد ساوثامبتون على ملعب الإمارات.

وفي الدوري الإسباني يحل فياريال ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وفي الدوري السعودي يلعب الهلال ضد أهلي جدة في كلاسيكو مرتقب، بينما يستضيف النصر بقيادة كريستيانورونالدو نظيره العروبة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × ليفربول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × فولام.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2 extra.

أرسنال × ساوثامبتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد× فياريال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الهلال × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sport 1.

النصر × العروبة.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 1.

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي محمد صلاح
نرشح لكم
قبل مواجهة عبد المنعم.. باريس سان جيرمان يستعيد ديمبيلي ديارا يستدعي "لهو خفي" بوسمان لتغيير كرة القدم للأبد كونتي ينتصر على التلميذ.. نابولي يفوز على كومو ويستمر في صدارة الدوري رامسديل: لا أريد الفوز بالألقاب من على مقاعد البدلاء ديلي ميل: تقليص عقوبة بوجبا وموعد عودته للتدريبات والمباريات قائمة إيطاليا - انضمام مالديني لأول مرة.. وغيابات عديدة راتكليف عن مستقبل تين هاج: لست صاحب القرار أرتيتا يكشف موعد عودة أوديجارد وزينتشينكو المحتمل
أخر الأخبار
قبل مواجهة عبد المنعم.. باريس سان جيرمان يستعيد ديمبيلي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات السبت 5 أكتوبر.. ليفربول وسيتي وأرسنال وريال مدريد.. وكلاسيكو السعودية 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية لبرنامجه التأهيلي في الإمارات 9 ساعة | الدوري المصري
مدير سيراميكا عن – مفاوضات الزمالك مع أحمد رمضان.. وتفضيل عرض بيراميدز على الأبيض لـ أوجولا 9 ساعة | الدوري المصري
الدوري البرتغالي - كوكا يعود للتسجيل ويخطف نقطة لـ ريو أفي أمام فاماليساو 9 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف حقيقة إيقاف الزمالك عن القيد بسبب أتشيمبونج 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه لضم إينوك بنجامين.. ووصول زهير المترجي 10 ساعة | الدوري المصري
وكيله: أدعم قندوسي في تصريحاته.. ولماذا يتواجد اسم وكلاء أخرين في الشكوى ضده 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 4 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي