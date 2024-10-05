خبر في الجول – أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية لبرنامجه التأهيلي في الإمارات

يبدأ أحمد حمدي لاعب الزمالك في المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي في الإمارات.

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

وعلم FilGoal.com أن لاعب الوسط يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي في نفس المركز الذي كان يخضع له المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية لمدة شهر.

وسيعود حمدي إلى القاهرة لمواصلة التأهيل وفقا للمواعيد المحددة للبرنامج.

وعقب الانتهاء من البرنامج سيسافر إلى ألمانيا للعرض على الطبيب ويحدد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في مباراة نهضة بركان.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مع الزمالك في 12 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين دون صناعة أهداف.