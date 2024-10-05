مدير سيراميكا عن – مفاوضات الزمالك مع أحمد رمضان.. وتفضيل عرض بيراميدز على الأبيض لـ أوجولا

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 01:35

كتب : FilGoal

سيراميكا - الزمالك - أحمد رمضان

تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا عن مفاوضات الزمالك مع أحمد رمضان لاعب الفريق، بالإضافة إلى سبب تفضيل عرض بيراميدز على الزمالك لضم صديق أوجولا.

وانتقل أوجولا إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد منافسة مع الزمالك.

وقال البطاوي لقناة أون تايم سبورتس 1: "لا أعرف من الذي يردد أننا لا نريد بيع أي لاعب للزمالك، نحن أول من باركنا لمجلس إدارة الزمالك وذهبنا إلى هناك، ولا يوجد بيننا إلا الاحترام وعلاقتنا جيدة".

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وأضاف "نتعاون مع جميع الأندية لكن بما لا يضر لمصلحتنا، حدث اتصال واحد الزمالك بشأن أحمد رمضان، وكان ردنا أننا نحتاجه ولن نستطيع بيعه، وبالتالي لم تحدث مفاوضات جدية".

وأكمل "عقد أحمد رمضان مستمر معنا وجدد عقده 3 مواسم في يناير الماضي، ولا توجد أي نية لخروجه".

وشدد "الموسم الماضي الأهلي طلب التعاقد مع محمد بسام ورفضنا لاحتياجنا له، هل علاقتنا تضررت بالأهلي؟ لا".

وأكمل "صديق أوجولا كان مهما بالنسبة لنا، ويجب الاستفادة ماديا منه بصورة كبيرة جدا حتى يرحل وكان العرض المقدم من بيراميدز مناسب لنا، وتوجد علاقة قوية مع إدارة بيراميدز، والمقابل المادي كان يفوق عرض الزمالك".

وتابع "نحن نبحث عن مصلحتنا نادينا وهذا حق مشروع لأي إدارة".

وواصل "سنحصل على فخري لاكاي ومحمود زلاكة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء ومن المحتمل أن ينضم لهما إسلام عيسى مقابل صديق أوجولا".

وأنهى حديثه قائلا: "حدثت مفاوضات مع الأهلي لضم كريم الدبيس، لكن مارسيل كولر تمسك بوجوده، لكن كل يوم تحدث مستجدات".

الزمالك بيراميدز الدوري المصري صديق إوجولا أحمد رمضان معتز البطاوي
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