الدوري البرتغالي - كوكا يعود للتسجيل ويخطف نقطة لـ ريو أفي أمام فاماليساو

سجل أحمد حسن "كوكا" هدفا في تعادل ريو أفي ضد فاماليساو في الدوري البرتغالي بنتيجة 1-1.

والتقى الفريقان على ستاديو دو ريو أفي لحساب الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي.

وعاد كوكا مجددا بعد 9 سنوات من بوابة ريو أفي الذي خاض معه أولى تجاربه الاحترافية.

وشارك كوكا كبديل في 3 مباريات من قبل دون أن يسجل.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 52 عن طريق جيل دياش.

وبدأ مواجهة ريو على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 55.

وسجل الدولي المصري برأسية هدف التعادل قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

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سجل أحمد حسن كوكا 127 هدفا في مسيرته الاحترافية بأوروبا خلال 383 مباراة بمختلف المسابقات.

وسجل كوكا 43 هدفا في 133 مباراة بقميص ريو أفي وسبورتنج براجا في الدوري البرتغالي، كأفضل هداف مصري في المسابقة.

التعادل أبقى ريو أفي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 8 مباريات ودون فوز في آخر 4 جولات.

فيما ظل فاماليساو في المركز السابع برصيد 13 نقطة محققا التعادل الرابع على التوالي.

وسيلتقي ريو أفي في الجولة المقبلة مع بنفيكا يوم 27 أكتوبر.