مدرب الزمالك للسيدات يكشف لـ في الجول عدم أحقية مشاركة لاعبة الأهلي.. وشادي محمد يرد

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 23:35

كتب : إبراهيم رمضان أحمد الخولي

عادل حسين

مع انطلاق دوري الكرة المصرية سيدات نشبت الأزمات سريعا بعد مباراة القمة الأولى بين الزمالك والأهلي بسبب رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي.

وحققت سيدات الأهلي فوزًا صعبا على حساب الزمالك، في إطار الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري للسيدات، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة "حلمي زامورا سابقا".

وكشف عادل حسين المدير الفني لفريق السيدات لـ الزمالك عن عدم أحقية رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي في المشاركة في مباراة القمة.

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وقال عادل حسين لـ FilGoal.com: "الزمالك متمسك بحقه في الحصول على نقاط مباراة الأهلي بسبب مشاركة رودينا عبد الرسول، إذ أن اللاعبة حصلت على البطاقة الحمراء في مباراة دلفي وزد في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي".

وأضاف "ووفقا لتقرير المباراة فتم إيقافها 3 مباريات، ولم تشارك مع فريقها ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة، وبالتالي لا يمكن أن تلعب مباراة الزمالك والجولة المقبلة".

وأكمل "وبالمثل طردت منة الله منصور لاعبة زد في نفس المباراة، وفي تقرير المباراة تم إيقافها 3 مباريات، ولم تلعب المباراة الأخيرة وكذلك في الجولة الأولى من الموسم الحالي تنفيذا للعقوبة".

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واختتم "الزمالك سيتقدم بمذكرة لاتحاد الكرة غدا مدعمة بالمستندات التي تثبت حقه في الحصول على نقاط المباراة".

رد الأهلي

وعلى الجناب الآخر رد شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية في الأهلي على هذا الأمر.

وقال شادي محمد لـ FilGoal.com: "اتهام عادل حسين مدرب الزمالك بعدم أحقية مشاركة رودينا عبد الرسول بسبب تعرضها للإيقاف من قبل غير صحيح بالمستندات من اتحاد الكرة".

واختتم "خاطبنا اتحاد الكرة منذ فترة لمعرفة قانونية مشاركة كل لاعبة ضد الزمالك، وأخطرنا أن لا توجد عقوبة إيقاف لأي لاعبة".

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ظهور سيدات الأهلي والزمالك يعد القمة الأولى تاريخيا في دوري السيدات.

أحرز هدفي فريق الأهلي النيجيرية تشاريتي روبن في الدقيقتين 43، و72، فيما سجلت هدف الزمالك سبيستيا أكوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتلقت اللاعبة نورا خالد بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بعد عرقلتها للاعبة الزمالك لتتلقى البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة تجمع سيدات الأهلي أول 3 نقاط.

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