في الجول يكشف موقف الأهلي من إبرام تعاقدات جديدة قبل بداية الدوري

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 23:19

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

جلسة منتظرة ستجمع محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني بشأن الانتقالات.

ويكشف FilGoal.com موقف الأهلي من إبرام تعاقدات جديدة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

سيعقد محمد رمضان المدير الرياضي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني لمعرفة رأيه بشأن ضم صفقات أخرى في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وسيحدد قرار كولر إمكانية ضم صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق أو الانتظار لشهر يناير المقبل.

يذكر أن كولر سبق أن صرّح عبر قناة أون تايم سبورتس في احتفالية التتويج بالدوري: "حتى الآن لن نضيف أي لاعب جديد في فترة الانتقالات الحالية إلا في حالة حدوث ظروف اضطرارية".

ومن جانبه صرّح محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي عبر قناة etc: "الأهلي قرر أن يكون المدير الرياضي مشرفا على لجنة الكشافين والتعاقدات، وعند التعاقد مع لاعب جديد، سيكون هدفنا حسم ضمه بشكل سريع بدلا من العودة للجنة التخطيط وإهدار بعض الوقت".

وواصل "الهدف هو سهولة حسم ملف الصفقات بشكل سريع بمجرد الاتفاق مع مارسيل كولر، ويتم ابلاغ مدير التعاقدات من أجل إتمام الصفقات. حصلت على هذه الصلاحيات بالاتفاق مع الخطيب".

وأتم "كولر هو المدير الفني المسؤول عن الملعب بالكامل، وأنا المسؤول عن تطبيق اللوائح وتحقيق العدل والالتزام بين اللاعبين".

وضم الأهلي في سوق الانتقالات الجارية كل من يحيى عطية الله ويوسف أيمن وعمر الساعي وأشرف داري.

الدوري المصري الأهلي مارسيل كولر محمد رمضان
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