كونتي ينتصر على التلميذ.. نابولي يفوز على كومو ويستمر في صدارة الدوري

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 22:33

كتب : محمد رؤوف

سكوت ماكتوميناي - نابولي

حقق نابولي الفوز على منافسه كومو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل سكوت مكنوميناي وروميلو لوكاكو وديفيد نيريس لنابولي، بينما أحرز جابرييل ستريفيتزا لكومو.

وتمكن مكتوميناي من التسحيل بعد 26 ثانية ليكون ثالث أسرع هدف في تاريخ النادي الجنوبي في نظام الثلاث نقاط للدوري الإيطالي.

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ويسبقه هدف هيرفينج لوزانو في هيلاس فيرونا بعد 9 ثواني وإيزيكييل لافيتزي في جنوى بعد 25 ثانية.

وتألق لوكاكو وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وبات لوكاكو أكثر لاعب يساهم في أهداف خلال أول 5 جولات من الدوري الإيطالي لنابولي منذ موسم 2004-2005، إذ ساهم في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وكذلك تفوق أنطونيو كونتي في موقعة الأستاذ ضد التلميذ، إذ يقود سيسك فابريجاس تدريب كومو.

ودرب كونتي من قبل فابريجاس في تشيلسي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 16 مستمرا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد كومو عند النقطة الثامنة في المركز العاشر.

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