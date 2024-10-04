محمد رمضان: معلول قيمة كبيرة.. وننتظر عودته

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 22:06

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي

شدد محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي على أهمية التونسي علي معلول للفريق وجماهير ومسؤولي النادي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المدير الرياضي لـ الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "علي معلول قيمة كبيرة وقدم مردودا رائعا مع الفريق منذ انضمامه للأهلي في 2016، وبالتأكيد ما بذله معلول من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير".

وأضاف "الإصابة فقط من أبعدته عن صفوف الفريق، وهو ينفذ حاليا برنامجه العلاجي بشكل متميز، خاصة أنه لاعب محترف وملتزم بطبيعته".

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وأكمل "ننتظر تعافي معلول في نوفمبر المقبل وفقا لرؤية الطبيب، ومن ثم مشاركته في التدريبات والتأكد من سلامته، وبعدها سنتخذ القرار الذي سيحدد موقفه".

وأتم "وسيبقى صاحب مكانة خاصة في قلوب جماهير الأهلي ومسؤوليه".

يغيب معلول عن الأهلي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في شهر مايو الماضي.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.

محمد رمضان الأهلي علي معلول
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