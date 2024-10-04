خبر في الجول - الجونة يتوصل لاتفاق لاستعارة أحمد مجدي من البلدية

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 21:55

كتب : عمرو نبيل

الأندية المصرية - شعار نادي الجونة

توصل الجونة لاتفاق مع بلدية المحلة لضم أحمد مجدي "كهربا".

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم لصفوف الفريق الساحلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون جنيه.

ووضع النادي الساحلي بندا بأحقية الشراء مقابل 7 ملايين جنيه.

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الظهير الأيمن البالغ 25 عاما خاض الموسم الماضي 22 مباراة في الدوري المصري دون أن يسجل.

وانضم مجدي لصفوف البلدية قادما من بلبيس في 2022 وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي.

كما سبق له ارتداء قميص النصر من قبل.

وسبق أن كشف FilGoal.com عن توصل الجونة لاتفاق لضم بلال السيد جناح الاتحاد السكندري وكذلك أحمد العش مدافع البنك الأهلي وعصام صبحي مدافع الإسماعيلي.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

أحمد مجدي كهربا بلدية المحلة الدوري المصري
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