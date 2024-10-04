الدوري المصري سيدات - قمة تاريخية و7 و8.. تعرف على نتائج الجولة الأولى وجدول الترتيب

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

قمة سيدات الزمالك والأهلي في الدوري

انتهت مباريات الجولة الأولى من موسم 2024-25 لـ الدوري المصري سيدات بنتائج كبيرة وقمة أولى تاريخية بين الأهلي والزمالك.

وانتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، فيما شهدت مباراتين نتيجة الفوز 7-0.

ويضم الدوري 19 فريقا، ولذلك لم يشارك الجونة في الجولة الأولى على أن يبدأ مشواره من الجولة المقبلة.

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ولم تقم مباراة المقاولون العرب مع مركز شباب الأميرية الذي اعتذر عن عدم المشاركة في المسابقة قبل انطلاقها بسبب رحيل أغلب لاعباته.

وبذلك أصبح عدد الفرق المشاركة في الدوري 18 فريقا في الوقت الحالي.

نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري سيدات

وادي دجلة 6 – 1 الطيران

الاتحاد السكندري 1- 3 بيراميدز

اتحاد بسيون 0 – 6 البنك الأهلي

المعادي واليخت 0 – 8 مسار

مودرن سبورت 7 – 0 بالم هيلز

المصري 0 – 4 زد

الزمالك 1 – الأهلي

دلفي (تأجلت) إنبي

وإليكم ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الأولى

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