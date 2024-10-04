مدير كرة ولاعب.. حسني فتحي لـ في الجول: لم أعتزل.. والمقاصة أبرم 19 صفقة

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 20:29

كتب : رضا السنباطي

حسني فتحي - مصر للمقاصة

أعلن حسني فتحي مدير الكرة في نادي مصر للمقاصة عودته للمشاركة في المباريات مجددا بقميص الفريق.

ولم يخض لاعب الزمالك السابق أي مباراة منذ ما يقارب 3 مواسم.

وتولى مؤخرا حسني فتحي صاحب الـ 35 عاما منصب مدير الكرة والتعاقدات في النادي الفيومي.

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وصرّح حسني فتحي لـ FilGoal.com قائلا: "بعد حل أزمة القيد والتعاقد مع مستثمر جديد، أصبحت مدير الكرة ومدير التعاقدات بالنادي وتعاقدنا مع 19 لاعبا".

وأضاف "قررت العودة للمشاركة كلاعب. لم أعتزل وتعرضت للإصابة بكسر في القصبة في 2021 ولم أخض أي مباراة منذ 3 مواسم".

وأتم "عودتي للمشاركة مع الفريق من أجل مساندة اللاعبين الشباب وعودة الفريق لمكانه الطبيعي".

وبدأ حسني فتحي مسيرته مع مصر للمقاصة ثم تليفونات بني سويف ثم مصر للمقاصة وانضم للزمالك ثم عاد لمصر للمقاصة من جديد.

ويشارك مصر للمقاصة في دوري القسم الثاني (ب) الموسم الجاري.

وهبط المقاصة من دوري المحترفين الموسم الماضي بتذيل الترتيب برصيد 12 نقطة.

مصر المقاصة حسني فتحي
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