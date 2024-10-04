ديلي ميل: تقليص عقوبة بوجبا وموعد عودته للتدريبات والمباريات

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس - تورينو

أفادت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تقليص عقوبة بول بوجبا لاعب يوفنتوس.

وتعرض بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وأوضحت الصحيفة أن عقوبة اللاعب الفرنسي تقلصت من 4 أعوام إلى 18 شهرا فقط.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يستطيع التدريب مع فريقه في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات باية من شهر مارس القادم.

وكان بوجبا واثقا أنه تعرض للظلم إذ قال في وقت سابق لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لازت أرى نفسي كلاعب كرة قدم وأريد القتال ضد الظلم الذي تعرضت له، بوجبا لم ينته بوجبا سيظل هنا حتى تسمعونني أقول إنني قد انتهيت".

وشدد "لا تقلقوا أنا مصمم على العودة وأشعر وكأنني طفل يريد أن يصبح لاعب محترف، أنا أتدرب وأفعل كل شيء لأعود من جديد".

واختتم "وفقا لآخر الأخبار لازلت لاعبا في يوفنتوس، لم أتحدث مع الرئيس أو المدرب ولكن لدي تعاقد مستمر، وأعتقد أنهم ينتظرون نتيجة الاستئناف".

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في عام 2026 أي قبل عام على نهاية مدة إيقافه.

وانضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

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