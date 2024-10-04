قائمة إيطاليا - انضمام مالديني لأول مرة.. وغيابات عديدة

انضم دانييل مالديني ونيكولو بيسيلي لأول مرة لقائمة منتخب إيطاليا استعدادا للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب إيطاليا بقيادة لوتشيانو سباليتي من مواجهتي بلجيكا ثم الكيان يومي 10 و14 أكتوبر على الترتيب.

وانضم ماتيو جابيا مدافع ميلان بعد تألقه مؤخرا لتعويض غياب فيدريكيو جاتي مدافع يوفنتوس، وكذلك ميشيلي دي جريجوريو حارس يوفنتوس الإيطالي لتعويض غياب أليكس ميريت حارس نابولي المصاب.

ولأول مرة سينضم دانييل مالديني لقائمة الأتزوري للسير على خطى والده باولو مالديني أسطورة ميلان وإيطاليا السابق وكذلك جده تشيزاري مالديني.

ويغيب فيديريكو كييزا لاعب ليفربول الجديد بسبب الإصابة، وكذلك ماركو بريشناني لاعب أتالانتا وأيضا ماتيو زاكاني جناح لاتسيو.

وجاءت قائمة إيطاليا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جيليمليو فيكاريو (توتنام الإنجليزي) – ميشيلي دي جريجوريو (يوفنتوس).

الدفاع: ليساندرو باستوني (إنتر) - أليساندرو بونجورنو (نابولي) - ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي) – ماتيو جابيا (ميلان) – كاليب أوكولي (ليستر سيتي الإنجليزي) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - راؤول بيلانوفا (أتالانتا) - فيديريكو ديماركو (إنتر) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – ديستني أودوجي (توتنام الإنجليزي).

الوسط: ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي) – سامويلي ريتشي (تورينو الإيطالي) - نيكولو فاجيولي (يوفنتوس) - دافيدي فراتيسي (إنتر) - لورينزو بيليجريني (روما) – نيكولو بيسيلي (روما).

الهجوم: ماتيو ريتيحي (أتالانتا) – جياكومو راسبادوري (نابولي) – مويس كين (فيورنتينا) – دانييل مالديني (مونزا).

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹 La lista dei 23 convocati del Ct Luciano #Spalletti per i due impegni in Nations League contro Belgio e Israele 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FMbp5Ie91e — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2024

وبدأ منتخب إيطاليا مشوار في المجموعة الثانية للتصنيف الأول بالفوز على فرنسا بنتيجة 3-1.

ويتصدر الأتزوري الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن فرنسا وبلجيكا.