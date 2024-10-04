مدرب الزمالك للسيدات: نستحق الفوز في القمة.. والأهلي ضم لاعبات بمبالغ كبيرة ونعاني ماديا

شدد عادل حسين المدير الفني لفريق سيدات الزمالك أنه يستحق الفوز على الأهلي.

وحققت سيدات الأهلي فوزًا صعبا على حساب الزمالك، في إطار الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري للسيدات، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة "حلمي زامورا سابقا".

وقال حسين لقناة أون تايم سبورتس 1: "يجب التوضيح أن الأهلي بدأ كرة نسائية منذ عامين، لكن هذا هو العام الأول لنا، أرى أن فريقي يستحق الفوز، وأقول إن هذا الفريق سيكون قويا للغاية".

وأضاف "الأهلي ميزانيته كبيرة وضم لاعبات أقوياء للغاية بأموال كثيرة، بينما نحن نعاني من أزمات مادية، لكن الإدارة ساعدتنا بكل شيء".

وأكمل "أبرمنا صفقات حرة فقط، وأيضا اللاعبات المحترفات تدربن مرة واحدة معنا بسبب مشاكل في السفر".

وأنهى حديثه قائلا: "الإدارة طلبت منا عدم افتعال أي مشاكل في المباراة، لكن التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب بالنسبة لمباراة القمة".

ظهور سيدات الأهلي والزمالك يعد القمة الأولى تاريخيا في دوري السيدات.

أحرز هدفي النادي الأهلي النيجيرية تشاريتي روبن في الدقيقتين 43، و72، فيما سجلت هدف الزمالك سبيستيا أكوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.