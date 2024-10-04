مؤتمر جوارديولا: علي دفع ثمن فاتورة لافتتي.. وأحب النادي ولكن

يريد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي دفع ثمن لافتة بلغته الأم الكتالونية صنعتها له الجماهير تطالبه بالبقاء، كما تحدث عن مستقبله مع النادي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجمعت مجموعة من الجماهير مبلغ أكثر من 1000 جنيه استرليني من أجل كتابة لافتة يطالبون جوارديولا بتجديد عقده للاستمرار في قيادة الفريق بلغته الأم الكتالونية.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "عليهم أن يحضروا لي الفاتورة وأدفع ثمنها".

وأضاف "شكرا جزيلا، لقد وقعت في حب النادي منذ أول يوم فيه إلى هنا، لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

وأكمل "أنا جزء من هذا النادي، في أعماقي، وأفضل طريقة للدفاع عن النادي هي الفوز بالمباريات والقيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

وشدد "سأدافع عن ناديي، وأنا أثق بهم سواء المالك ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وجميع الأشخاص الذين يعملون هنا، أعرفهم جيدا لسنوات عديدة، أكثر بكثير من أي واحد منكم".

وأكمل "أفضل طريقة للدفاع هي القيام بعملنا على أفضل وجه، كل شخص يعمل هنا لديه مسؤوليته الخاصة".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا جزء من هذا النادي، وليس كمدرب فقط، أحب هذا النادي وسيظل الأمر كذلك دائما".

وينتهي عقد جوارديولا بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

بينما يأتي فولام في المركز السادس برصيد 11 نقطة.