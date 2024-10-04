بأقدام إفريقية.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في قمة تاريخية

حققت سيدات الأهلي فوزًا صعبا على حساب الزمالك، في إطار الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري للسيدات، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة "حلمي زامورا سابقا".

ظهور سيدات الأهلي والزمالك يعد القمة الأولى تاريخيا في دوري السيدات.

أحرز هدفي النادي الأهلي النيجيرية تشاريتي روبن في الدقيقتين 43، و72، فيما سجلت هدف الزمالك سبيستيا أكوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتلقت اللاعبة نورا خالد بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بعد عرقلتها للاعبة الزمالك لتتلقى البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة تجمع سيدات الأهلي أول 3 نقاط

أدارت الحكمة شاهندة المغربي إدارة مباراة الأهلي والزمالك للسيدات تحكيميا.

وشهدت المباراة حضور خالد بيبو وزكريا ناصف نجمي النادي الأهلي السابقين لمساندة الفريق الأحمر.

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وانتهت بقية مباريات الجولة ذاتها على النحو التالي:

وادي دجلة 6 - 1 الطيران

المعادي واليخت 0 - 7 مسار "توت عنخ أمون"

المصري 0 - 2 زد اف سي

مودرن سبورت 7 - 0 بالم هيلز

اتحاد بسيون 0 - 5 البنك الاهلي

الاتحاد السكندري 1 - 3 بيراميدز

فيما تأجلت مواجهة دلفي وإنبي

تشكيل الزمالك

بدأ عادل حسين المدير الفني لسيدات الزمالك بالتشكيل التالي: نورا مندور - ماهيتاب حسيني - سمر محمد - سبيستيا اكوي - فدوى عاطف - علياء عطا الله - آية إبراهيم - ميرال خضر - سهر حامد - سليمزي بالير - النيجيرية يوتيندي

تشكيل الأهلي

أما الفرنسي ديميتري لوبوف فبدأ بالتشكيل التالي: مها - نورا خالد - ألكسندرا - ثريا عبد الرسول - رودينا - أحلام نصر "لولو" - أمنية سمير - حبيبة عصام - الأمريكية ميا لينس - منة طارق - النيجيرية تشاريتي

















































































































































































تفاصيل المباراة

كادت سيدات الأهلي أن يتقدمن في الدقيقة الأولى بعد انطلاق من اللاعبة الأمريكية ميا، التي أرسلت كرة عرضية تابعتها منة طارق ولكن تصدت حارسة الزمالك لها.

وكان الظهور الأول لصاحبة الهدفين تشاريتي في الدقيقة السابعة بعد مراوغة دفاع الزمالك وتسديدة كرة قوية علت العارضة.

وانطلقت الأمريكية ميا لينس لاعبة الأهلي من الجانب الأيمن، بعد كرة طويلة من منة طارق في الدقيقة 28، لتسديد اللاعبة الأمريكية ولكن الكرة مرت بجوار القائم لتصطدم في الشباك من الخارج.

ونجحت اللاعبة النيجيرية تشاريتي روبن في تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد ضغط كبير خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 43، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الزمالك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيدات الأهلي 1-0.

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وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الأهلي تبديل بنزول أحلام نصر بدلا أمنية سمير التي تعرضت لإصابة وخرجت باكية.

الشوط الثاني بدأ بمحاولات من لاعبات الأهلي، حتى جاءت أول محاولة من الزمالك في الدقيقة 62، بعد تسديدة من لاعبة الزمالك سليمزي بالير من ضربة ثابتة ولكن جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 72، سجلت تشاريتي الهدف الثاني برأسية قوية بعد ركنية نفذتها حبيبة طارق، ليوسع الأهلي الفارق.

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جووووووووووول 🤩⚽ تشاريتي روبن تتألق وتحرز الثاني للأهلي في مرمى الزمالك 🦅🔥 وتحتفل بالنوووووم 😴 pic.twitter.com/lMJhjRRSYc — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2024

وكاد حبيبة طارق أن تضيف الهدف الثالث بعد تسديدة من ضربة ثابتة في الدقيقة 84، اصطدمت بالعارضة.

وبينما تتجه المباراة إلى نهايتها، تلقت نورا خالد مدافعة الأهلي بطاقة حمراء، وضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذتها لاعبة الزمالك سبيستيا أكوي في الشباك مباشرة لتقلص الفارق، قبل أن تطلق الحكمة شاهندة المغربي صافرة النهاية بفوز سيدات الأهلي 2-1.

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