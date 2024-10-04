مصدر من نادي دلفي لـ في الجول: إلغاء مباراتنا أمام إنبي في دوري السيدات بسبب أكاديمية الأهلي

كشف مصدر من نادي دلفي عن إلغاء مباراة فريقه ضد إنبي في دوري السيدات.

وكان من المقرر أن يحل إنبي ضيفا على نادي دلفي ضمن الجولة الأولى من دوري السيدات.

وقال مصدر من نادي دلفي لــFilGoal.com : "إلغاء مباراة نادي دلفي ضد إنبي في دوري الكرة النسائية بسبب مران أكاديمية الأهلي".

وأوضح "أكاديمة الأهلي في الإسكندية تقوم بالتدريب على ملعب دلفي وهو نفس الملعب المحدد لإقامة المباراة.".

وأتم "الأكاديمية رفضت تأجيل موعد المران ليقرر الحكم إلغاء المباراة بعد مرور الوقت القانوني بحضور الفريقين".

وتقام اليوم الجمعة 8 مباريات قوية في الدوري المصري للسيدات ويتصدر تلك المباريات مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك.

وكان وادي دجلة قد فاز على الطيران بنتيجة 6-1 في أولى مباريات المسابقة التي اقيمت أمس الخميس.

ويأتي جدول مباريات الجولة الأولى من دوري السيدات كالتالي:

الزمالك × الأهلي

زد × المصري

الاتحاد السكندري × بيراميدز

المقاولون العرب × الأميرية

مودرن سبورت × بالم هيلز

المعادي واليخت × توت عنخ أمون

اتحاد بسيون × البنك الأهلي

نادي دلفي × إنبي (ألغيت)