مؤتمر أنشيلوتي: هزيمة ليل أعادتنا للواقع.. وهذا رأيي في استبعاد مبابي من منتخب فرنسا

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن خسارة فريقه ضد ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا ستعود بالإيجاب على الفريق.

وخسر ريال مدريد أمام ليل بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال مساء السبت ضمن الجولة التاسعة من السمابقة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "الهزيمة أمام ليل فرصة استفدنا منها. أحيانا تجعلك السلسلة الجيدة تعتقد أنك لا تقهر، لكن الهزيمة تعيدك للواقع".

وأضاف "لست قلقا على الإطلاق. علينا أن نلعب بشكل أفضل وسنحاول فعل ذلك أمام فياريال. نحن لسنا في أفضل مستوياتنا، لكننا لسنا بعيدين عن المكان الذي نريد أن نكون فيه".

وأجاب "شيء ما مفقود بعد كروس؟ لدينا الكثير من التنوع، كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، بيلينجهام جميعهم يمتلكون الجودة. تشواميني أساسي في الجانب الدفاعي للفريق. لا يوجد شيء مفقود".

وشدد "استبعاد مبابي من قائمة فرنسا؟ لقد تدرب بشكل طبيعي وحل مشكلته، ولكن أنا لا أتدخل في اختيارات مدربي المنتخبات".

وأتم "جولير يلعب قليلا لأنه يواجه الكثير من المنافسة، الأمر ليس سهلا، لكنه يتمتع بفرص أكبر من العام الماضي".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يتواجد فياريال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.