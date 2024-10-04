انتهت دوري السيدات - الزمالك (1)-(2) الأهلي

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 15:43

كتب : FilGoal

منة طارق و تشاريتي لاعبات سيدات الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في افتتاحية مباريات الفريقين بالدوري المصري للسيدات، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويقام في الوقت نفسه 7 مباريات أخرى، في دوري السيدات جميعها في الرابعة عصرًا.

وتتولي الحكمة شاهندة المغربي إدارة مباراة الأهلي والزمالك للسيدات تحكيميا.

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وشهدت المباراة حضور خالد بيبو وزكريا ناصف نجمي النادي الأهلي السابقين لمساندة الفريق الأحمر.

تشكيل الزمالك

نورا مندور - ماهيتاب حسيني - سمر محمد - سبيستيا اكوي - فدوى عاطف - علياء عطا الله - آية إبراهيم - ميرال خضر - سهر حامد - سليمزي بالير - النيجيرية يوتيندي

تشكيل الأهلي

مها - نورا خالد - ألكسندرا - ثريا عبد الرسول - رودينا - أحلام نصر "لولو" - أمنية سمير - حبيبة عصام - الأمريكية ميا لينس - منة طارق - النيجيرية تشاريتي

الشوط الثاني

الشوط الأول

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نهاية المباراة بفوز سيدات الأهلي 2-1

ق 90+2.. جوووووول سبيستيا أكوي تقلص الفارق وتسجل الهدف الأول للزمالك من تسديدة من ضربة حرة مباشرة على المرمى.

ق 90.. بطاقة حمراء لـ نورا خالد مدافعة النادي الأهلي بعد حصولها على الإنذار الثاني.

ق 84.. العارضة تنقذ الزمالك من الهدف الثالث.. تسديدة قوية من حبيبة عصام لاعبة الأهلي اصطدمت بالعارضة.

ق 72 .. جووووول النيجيرية تشاريتي تسجل الهدف الثاني للأهلي برأسية رائعة

ق 67.. مهارة رائعة من حبيبة عصام مرت من 3 لاعبات للزمالك قبل أن يبعد الدفاع الكرة لركنية.

ق 65.. تبديل ثاني للأهلي بنزول كاميليا الديب بدلا من منة طارق.

ق 64.. بطاقة صفراء لـ أحلام نصر "لولو" بسبب تدخلها القوي على لاعبة الزمالك

ق62.. تسديدة من لاعبة الزمالك سليمزي بالير من ضربة ثابتة ولكن جاءت بعيدة عن المرمى.

ق 56.. إنقاذ رائع من نورا مندور حارسة الزمالك بعد انفراد مهاجمة الأهلي النيجيرية تشاريتي

تبديل أول لسيدات الأهلي بنزول الفلسطينية نادين محمد بدلا من أمنية سمير بعد إصابتها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 + 4.. إصابة لاعبة النادي الأهلي أمنية سمير وخروجها باكية من الملعب.

ق 43.. جوووووول الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة قوية من اللاعبة تشاريتي

ق 36.. تسديدة قوية من أحلام نصر لاعبة الأهلي تصدت لها نورا مندور حارسة الزمالك لتتحول لركنية للفريق الأحمر.

ق 35.. مرور رائع من أمنية سمير لاعبة الأهلي لتسدد الكرة بجوار قائم مرمى الزمالك.

ق 34.. تسديدة قوية من حبيبة عصام لاعبة الأهلي أعلى العارضة.

ق 28.. فرصة خطيرة لسيدات الأهلي .. كرة طويلة من منة طارق إلى الأمريكية ميا لينس لتسدد الكرة بجوار القائم في الشباك من الخارج.

ق 25.. بطاقة صفراء لـ لاعبة الأهلي أمنية سمير بعد عرقلة لاعبة الزمالك النيجيرية سليمزي بالير.

ق 7.. مهارة رائعة من تشاريتي مهاجمة الزمالك استطاعت مراوغة دفاع الأهلي لتسدد كرة قوية علت العارضة بقليل.

ق 1 .. انطلقت اللاعبة الأمريكية ميا من الجانب الأيمن لتقود هجمة للنادي الأهلي، لترسل كرة عرضية تابعتها منة طارق، ولكن تصدت لها حارسة الزمالك نورا مندور.

انطلاق المباراة

دوري السيدات الأهلي الزمالك
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