بيرشوت البلجيكي يعلن انتهاء أزمة عمر فايد

أعلن نادي بيرشوت البلجيكي انتهاء أزمة لاعبه الجديد عمر فايد مدافع منتخب مصر الأولمبي.

عمر فايد النادي : جيرمينال بيرشوت جيرمينال بيرشوت

وانتقل فايد إلى بيرشوت على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات قادما من فنربخشة.

ولم يشارك فايد حتى الآن في أي دقيقة مع بيرشوت أو يدخل قائمة الفريق بسبب مشكلة في تصريح العمل.

وقال بيرشوت في بيان عبر صفحته الرسمية:

"اضطر نادينا إلى الانتظار عدة أسابيع حتى يتم حل مشاكل تصريح سفر عمر فايد. كان هذا موقفا مزعجا لكل من اللاعب ونادينا. مشكلة تصرح العمل أيضا تم حلها ونحن سعداء أنه متاح الآن للمشاركة معنا".

وقضى فايد الموسم الماضي معارا لصفوف نوفي بازار الصربي، وعاد من جديد بداية هذا الموسم لكتيبة جوزيه مورينيو.

وخاض فايد الموسم الماضي 21 مباراة في جميع المسابقات مع نوفي بازار.

مدافع منتخب مصر الأولمبي صاحب الـ 21 عاما شارك في أولمبياد باريس 2024 وساهم في الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ 60 عاما.

لاعب المقاولون العرب السابق سيكون لديه الفرصة للتدرب تحت قيادة نجم ليفربول ومنتخب هولندا السابق دريك كاوت.

ويتولى الهولندي تدريب الفريق منذ بداية الموسم الماضي وقادهم للعودة للدوري البلجيكي بعد موسمين في الدرجة الثانية.

ويحتل بيرشوت المركز الخامس عشر في الدوري البلجيكي برصيد نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات بعد تأهله وسط الكبار هذا الموسم.

يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.