بيرشوت البلجيكي يعلن انتهاء أزمة عمر فايد

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

عمر فايد - بيرشوت البلجيكي

أعلن نادي بيرشوت البلجيكي انتهاء أزمة لاعبه الجديد عمر فايد مدافع منتخب مصر الأولمبي.

عمر فايد

النادي : جيرمينال بيرشوت

جيرمينال بيرشوت

وانتقل فايد إلى بيرشوت على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات قادما من فنربخشة.

ولم يشارك فايد حتى الآن في أي دقيقة مع بيرشوت أو يدخل قائمة الفريق بسبب مشكلة في تصريح العمل.

أخبار متعلقة:
تقرير تركي: عمر فايد لم يحصل على تصريح العمل للمشاركة مع بيرشوت كما انفرد في الجول - عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي معارا من فنربخشة سيدربه نجم ليفربول.. إجراء وحيد يفصل عمر فايد عن الانتقال من فنربخشة إلى بيرشوت مصدر من فنربخشة يكشف لـ في الجول الوجهة الأقرب لـ عمر فايد الموسم الحالي

وقال بيرشوت في بيان عبر صفحته الرسمية:

"اضطر نادينا إلى الانتظار عدة أسابيع حتى يتم حل مشاكل تصريح سفر عمر فايد. كان هذا موقفا مزعجا لكل من اللاعب ونادينا. مشكلة تصرح العمل أيضا تم حلها ونحن سعداء أنه متاح الآن للمشاركة معنا".

لا يتوفر وصف.

وقضى فايد الموسم الماضي معارا لصفوف نوفي بازار الصربي، وعاد من جديد بداية هذا الموسم لكتيبة جوزيه مورينيو.

وخاض فايد الموسم الماضي 21 مباراة في جميع المسابقات مع نوفي بازار.

مدافع منتخب مصر الأولمبي صاحب الـ 21 عاما شارك في أولمبياد باريس 2024 وساهم في الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ 60 عاما.

لاعب المقاولون العرب السابق سيكون لديه الفرصة للتدرب تحت قيادة نجم ليفربول ومنتخب هولندا السابق دريك كاوت.

ويتولى الهولندي تدريب الفريق منذ بداية الموسم الماضي وقادهم للعودة للدوري البلجيكي بعد موسمين في الدرجة الثانية.

ويحتل بيرشوت المركز الخامس عشر في الدوري البلجيكي برصيد نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات بعد تأهله وسط الكبار هذا الموسم.

يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

عمر فايد بيرشوت فنربخشة
نرشح لكم
ديلي ميل: تقليص عقوبة بوجبا وموعد عودته للتدريبات والمباريات قائمة إيطاليا - انضمام مالديني لأول مرة.. وغيابات عديدة راتكليف عن مستقبل تين هاج: لست صاحب القرار أرتيتا يكشف موعد عودة أوديجارد وزينتشينكو المحتمل مؤتمر جوارديولا: علي دفع ثمن فاتورة لافتتي.. وأحب النادي ولكن مؤتمر أنشيلوتي: هزيمة ليل أعادتنا للواقع.. وهذا رأيي في استبعاد مبابي من منتخب فرنسا روديجر: صلاح صدم العالم.. ولاعب مثل الحائط لا أصدق قوته سلوت: اسألوني عن عقد صلاح بعد التوقف الدولي
أخر الأخبار
الأهلي يعلن إحالة تصريحات قندوسي للشؤون القانونية.. واستدعاء اللاعب 22 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: تقليص عقوبة بوجبا وموعد عودته للتدريبات والمباريات 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة إيطاليا - انضمام مالديني لأول مرة.. وغيابات عديدة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
راتكليف عن مستقبل تين هاج: لست صاحب القرار ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الزمالك للسيدات: نستحق الفوز في القمة.. والأهلي ضم لاعبات بمبالغ كبيرة ونعاني ماديا ساعة | رياضة نسائية
أرتيتا يكشف موعد عودة أوديجارد وزينتشينكو المحتمل ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: علي دفع ثمن فاتورة لافتتي.. وأحب النادي ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
بأقدام إفريقية.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في قمة تاريخية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره