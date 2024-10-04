الموعد والقناة الناقلة والمعلق.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك في دوري السيدات

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

الأهلي كرة نسائية - الزمالك كرة نسائية

ينطلق اليوم الجمعة الدوري المصري للسيدات بمواجهة نارية بين الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة الزمالك أمام الأهلي على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر النادي الأبيض ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وتتولي الحكمة شاهندة المغربي إدارة مباراة الأهلي والزمالك للسيدات تحكيميا.

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وتذاع مباراة الزمالك والأهلي للسيدات على قناة اون تايم سبورتس في تمام الرابعة عصرا.

ويتولى المعلق طارق الأدور مهمة التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في دوري السيدات.

كما يشهد اليوم الجمعة إقامة 7 مباريات أخرى بخلاف مباراة الأهلي والزمالك في دوري السيدات تقام جميعها في الرابعة عصرا.

ويأتي جدول مباريات الجولة الأولى من دوري السيدات كالتالي:

الزمالك × الأهلي

زد × المصري

الاتحاد السكندري × بيراميدز

المقاولون العرب × الأميرية

مودرن سبورت × بالم هيلز

المعادي واليخت × توت عنخ أمون

اتحاد بسيون × البنك الأهلي

نادي دلفي × ‘نبي

الأهلي الزمالك دوري السيدات
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