جيفرسون كوستا: الزمالك أول ناد في مسيرتي.. وزيزو أفضل لاعب في إفريقيا

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

جيفرسون كوستا - الزمالك

يتطلع الغيني جيفرسون كوستا لاعب الزمالك الجديد لخوض تجربة الأولى في ناد محترف بعدما اقتصرت مسيرته على اللعب في أكاديميات كرة القدم.

جيفرسون كوستا

النادي : الزمالك

الزمالك

وانضم لاعب غينيا بيساو إلى الزمالك قادما من صفوف أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

وقال كوستا عبر قناة الزمالك: "بدأت لعب كرة القدم في البرتغال في سن السابعة وكانت الدراسة هدفي الأول في البداية ولكن تم إبلاغ عائلتي بقدراتي الجيدة وإمكانية وصولي إلى مستويات عالية في المستقبل".

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وكشف "لعبت في عدة أكاديميات ويعتبر الزمالك أول ناد انضم إليه، وأتمنى التواجد مع منتخب غينيا بيساو في المستقبل".

وأتم "أعرف شيكابالا منذ أن كان مع سبورتنج لشبونة في البرتغال وأيضا زيزو الذي أعتبره أفضل لاعب في إفريقيا".

وأصبح كوستا الصفقة رقم 6 للزمالك في الانتقالات الجارية بعد كل من المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي لاعب إنبي، وسيدي نيداي المهاجم السنغالي الشاب.

وتم قيد كوستا تحت السن، بعدما تم التعاقد معه بناء على رغبة جوزيه جوميز مدرب الفريق.

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